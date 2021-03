Kdo je zamenjal Jakova Faka v mrzli Sibiriji?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (27. 2.):



1. B) Scott Skiles; 2. C) Alvaro Recoba; 3. A) Sonja Henie.

A) Bojan Križaj

B) Paul Frommelt

C) Ingemar Stenmark

A) Janez Marič

B) Vasja Rupnik

C) Peter Dokl

A) prvi trener Atlante brez poraza na 10 tekmah zapored

B) prvi trener v ligi s 1000 zmagami na klopi

C) ostal nepremagan s Clevelandom kot igralec in trener

1. V prvem tednu marca pred 35 leti dvomov ni bilo več:je osvojil mali kristalni globus za 1. mesto v slalomski razvrstitvi. To si je zagotovil s točkami na zadnji evropski tekmi sezone v Geilu na Norveškem. Kdo mu je bil takrat najbližji zasledovalec v boju za omenjeni globus?2. Na današnji dan se je pred desetimi leti začelo v Hanti-Mansijsku svetovno prvenstvo v biatlonu. Ta kraj v Sibiriji ga je gostil drugič, uvod je tako kot pred dnevi na Pokljuki pripadel tekmi mešanih štafet. Pri slovenski reprezentanci takrat ni mogel nastopitizaradi poškodovanega prsta. Kdo ga je zamenjal v tej štafeti?3. Pred 30 leti se je košarkarski trenerv ligi NBA podpisal pod prav poseben mejnik. Takrat je vodil Atlanto in se veselil zmage nad Clevelandom. Zakaj je bila za omenjenega trenerja ta zmaga prav vidno podčrtana?