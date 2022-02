Kje je Rok Petrovič napovedal fantastično slalomsko sezono?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori prejšnjega kviza (2. 2.): 1. C) Zlatko Zahović; 2. B) 41; 3. C) Desailly, P. Sousa, Eto'o.

1. Če se ne bi leta 1993 smrtno ponesrečil med potapljanjem pri Korčuli, bi Rok Petrovič danes praznoval 56. rojstni dan. V zgodovino alpskega smučanja se je zapisal kot osvajalec malega kristalnega globusa za najboljšega slalomista sezone 1985/86, ko si je prislužil tudi naslov najboljšega športnika Jugoslavije. Prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel 1. decembra 1985, kje?

A) V Kranjski Gori

B) V Sestrieru

C) V Park Cityju

2. Danes bo dopolnil 37 let nogometni as Cristiano Ronaldo, ki je v minulih dveh desetletjih vztrajno navduševal navijače portugalske reprezentance, Sportinga, Manchester Uniteda, Reala iz Madrida in Juventusa ter osvojil celo kopico lovorik. Malo pa je manjkalo, da bi mu zdravstvene težave pri 15 letih preprečile vrhunsko športno pot. Kaj so mu pozdravili z lasersko operacijo?

A) Previsok srčni utrip

B) Okvaro oči

C) Poškodovano hrbtenico

3. Na jutrišnji dan leta 1977 se je rodil telovadec Mitja Petkovšek. Največje uspehe je dosegel na bradlji ter osvojil 12 odličij na svetovnih (dve zlati) in evropskih prvenstvih (4). Zaman pa je sanjal o kolajni na OI, na katerih se je preizkusil dvakrat. Prvič leta 2000. Pot v Sydney si je moral priboriti z rezultati mnogoboja, zapustil pa ga je razočaran. Nad katerim mestom?