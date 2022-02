Kdo ni začel tekme – Katanec, Gliha ali Zahović?

1. »Čakamo na nogometno priznanje, od datuma vključitve v Fifo in Uefo bo odvisen nadaljnji program slovenske reprezentance,« je natančno pred 30 leti za Delo povedal selektor Bojan Prašnikar. Predsednik NZS Rudi Zavrl ga je sproti obveščal o možnostih za uradni štart reprezentance Slovenije. Slednja je igrala prvo kvalifikacijsko tekmo tri leta in pol zatem, ko je v Mariboru remizirala z Italijo (1:1). Kateri igralec tedaj ni začel tekme?

A) Srečko Katanec

B) Primož Gliha

C) Zlatko Zahović

2. Na prizorišče olimpijskih iger v Pekingu so odpotovali zadnji člani slovenske reprezentance. Tudi v tem času pred 20 leti so Slovenci potovali na olimpijske igre – v Salt Lake City. Na pot so se odpravili zjutraj z letališča Brnik, pozneje so krenili čez Atlantik še tekačica Andreja Mali, ki je odpotovala z biatlonci, in kombinatorec Andrej Jezeršek s trenerjem Petrom Joštom. Letošnja reprezentanca uradno šteje 43 članov, koliko jih je premogla leta 2002?

A) 31

B) 41

C) 51

3. Danes je dopolnil 35 let nogometaš Gerard Pique. Velja za enega najboljših štoperjev Barcelone, čeprav je storil prve korake med člani v majici Manchester Uniteda. Doma ima številne lovorike, s Španijo se je v Južni Afriki 2010 zavihtel na vrh sveta in mimogrede spoznal ljubezen svojega življenja Shakiro. Pique je eden štirih nogometašev, ki je dvakrat zapored osvojil ligo prvakov z različnima kluboma (2008, 2009), četudi v prvem finalu ni igral. Kdo so preostali trije?

A) Marcel Desailly, Paulo Sousa, Samuel Eto'o

B) Luis Figo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo

C) Gerd Müller, Zinedine Zidane, Toni Kroos