Ko tečejo maratonci, tudi ograje združujejo

V nadaljevanju preberite:

Za nami je 25. Ljubljanski maraton, ki je tokrat potekal v precej omejenem obsegu, a zato ni bil nič manj pomemben. Ljubljana, mesto heroj, je spet pokazala, da zna stopiti skupaj tudi v najtežjih trenutkih, na kar je bil posebej ponosen župan Zoran Janković, ki je v izjavah za Delo namignil tudi na nekaj vse prej kot prijetnih spominov na nedavne dogodke v glavnem mestu. Po nekaj letih etiopske prevlade je Kenija tokrat slavila dvojno zmago v ženski in moški konkurenci, a dosežka Ernesta Kibeta Tarusa in Kwamboke Momanyi Grace nista bila na ravni nekaj najboljših tekov zadnjih let, ki so ljubljanski maraton dvignili na najvišjo raven.