Koga ni bilo na finalnem turnirju: Beckerja, Ivaniševića ali Agassija?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Rešitve iz prejšnjega kviza (13. 11.): 1. B) 53.; 2. A) Svit Slovenska Bistrica; 3. B) 11 od 16.

1. Štirideset let je naokrog, odkar so se nogometaši Olimpije na splitskem štadionu Poljud spustili v odprt boj z domačim Hajdukom, ta pa je potrdil vlogo favorita in zmagal s 3:1. Za gostitelje sta zadela Ivan Gudelj (2) in Zoran Vulić, kdo pa je bil edini strelec za Olimpijo?

A) Vili Ameršek

B) Mihajlo Petrović

C) Tone Rožič

2. Bliža se tivolski derbi med hokejisti Olimpije in Jesenic za točke DP. Tako kot prihodnji torek (23. t. m.) pa sta velika tekmeca igrala pred natanko 20 leti. Razšla sta se z izidom 2:2 (Žagar 2; Zupančič, Razingar), kdo iz ljubljanskega tabora pa je pred tekmo ponudil odmevne besede – »Že 7 let jim grenimo življenje!«

A) Robert Ciglenečki

B) Gregor Polončič

C) Matjaž Sekelj

3. Zdaj elitna osmerica teniških igralcev nastopa na finalnem turnirju sezone v Torinu, novembra 1991 pa je bil ta dogodek v Frankfurtu. Končne zmage se je veselil Pete Sampras, v sklepnem dvoboju je ugnal ameriškega rojaka Jima Courierja. Koga med naštetimi takrat ni bilo na turnirju?

A) Borisa Beckerja

B) Gorana Ivaniševića