Koga potrebujemo, putine ali boscarole?

Če že kdaj kaj zavidam Rusom, jim to, da so imeli in še imajo Vladimirja Putina! Saj vem, da se bodo mnogi »demokrati« ob tem zdrznili, ampak bog pomagaj, najvplivnejši Rus že ve, kaj dobrega tu in tam lahko stori tudi za državo. Mar naši politični prvokategorniki vedo? V nasprotju z B. P., D. T. ali J. J. in še prej M. K., J. D. je »diktator« Putin v svoji vladavini povlekel najbrž eno svojih najučinkovitejših državotvornih potez. Oligarhom oziroma tajkunom je odločno zabrusil, da morajo – če želijo obdržati svoje premoženje – na sumljiv način pridobljeno bogastvo iz obdobja divje privatizacije deliti tudi z državo in državljani. Zdaj se tudi lahko popravim. Putina, k sreči, nimamo. Še naprej pa imamo poslovno uspešne Sloven(ke)ce, ki se kaj prida niso spremenili.