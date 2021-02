Koliko golov je Lionel Messi že zabil Janu Oblaku?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (3. 2.):

1. A) 8.; 2. A) 0; 3. C) Marat Safin.

A) 19

B) 15

C) 10

A) Majda Ankele

B) Alojz Kerštajn

C) Ludvik Zajc

A) Bejzbol

B) Nogomet

C) Hokej

1.tudi letos blesti v dresu nogometašev Atletica iz Madrida, saj je v dosedanjih 19 nastopih v španski ligi 2020/21 prejel le deset golov in je na odlični poti k peti lovoriki zamora za najboljšega vratarja prvenstva. Njegova nočna mora pa je že od nekdaj, proti kateremu je iztržil le tri zmage v 17 dvobojih z Barcelono v DP in ligi prvakov. Koliko golov mu je doslej zabil argentinski zvezdnik?2. 6. februarja 1968 so se začele zimske olimpijske igre v Grenoblu. Slovenski športniki so na njih tekmovali v reprezentanci Jugoslavije, posebno pozornost pa so poželi hokejisti, ki so s petimi zmagami in razliko v golih 33:9 osvojili prvo mesto v razredu B, skupno 9. na OI. Zlato kolajno je osvojila Sovjetska zveza. Deveto mesto je bila tudi najvišja slovenska uvrstitev v individualnih panogah, kdo jo je dosegel?3. Danes praznuje 47. rojstni dan, nekoč odlični branilec in v letih 2005 in 2006 najboljši košarkar lige NBA v dresu Phoenixa, od septembra lani pa trener Brooklyna sinv glavnih vlogah. Kanadčan ima še eno neuresničeno željo, da bi postal lastnik vrhunskega kluba v športni panogi, ki mu je prav tako zelo blizu. Katero ima v mislih?