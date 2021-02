Koliko risov je pred 25 leti prišlo v Tivoli iz tujih brlogov?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (30. 1.):



1. A) Švica; 2. C) Sasu Salin; 3. A) Jevgenij Kafeljnikov.

A) 8.

B) 12.

C) 16.

A) 0

B) 4

C) 8

A) Andy Roddick

B) Andre Agassi

C) Marat Safin

1. Slalomska tekma svetovnega pokala pred natanko 40 leti v St. Antonu na skrajnem avstrijskem zahodu je ponudila številne zasuke. Zmagal je takrat prvi favorit, našpa je po ponesrečenem prvem nastopu, ko je bil 23., uprizoril opazen skok navzgor. Katero mesto mu je pripadlo na koncu?2. V prvem tednu februarja 1996 je v dvorani Tivoli tedanji selektor slovenske hokejske reprezentancezbral 24 kandidatov za nastop proti Švici v olimpijskih kvalifikacijah za Nagano '98. Koliko risov je bilo takrat na seznamu iz tujih klubov?3. Prvi dan februarja 2004 si je močno zapomnil švicarski teniški zvezdnik. Takrat je namreč prvič osvojil prestižno lovoriko odprtega prvenstva Avstralije. V Melbournu je navdušil navzoče z zmago v finalu v treh nizih. Kdo je bil takrat njegov tekmec v tem sklepnem dvoboju?