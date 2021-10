Koliko točk so slovenski nogometaši osvojili pred 23 leti?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza. Pravilni odgovori iz zadnjega kviza (13. 10.): 1. A) 2 (Mušič, Ž. Pance); 2. A) Brest; 3. A) VN Japonske Suzuka.

1. S porazom proti Rusiji se je za slovensko nogometno reprezentanco razblinil zadnji ščepec upanja, da bi se lahko uvrstila na svetovno prvenstvo 2022. Neuspešno se je zanjo končal tudi prvi poskus preboja na mundial, ki ga je leta 1998 gostila Francija. V kvalifikacijah je iztržila remi proti Hrvaški v Splitu s tremi goli Primoža Glihe, a zasedla zadnje mesto v svoji skupini. Koliko točk je osvojila?

A) 1

B) 4

C) 7

2. Na današnji dan leta 1968 so svet pretresli prizori z oimpijskih iger v Ciudad de Mexicu. Zmagovalec v teku na 200 m Tommie Smith in bronasti John Carlos sta na podelitvi odličij bosa (zgolj v črnih nogavicah) sklonila glavi in med himno ZDA visoko dvignila po eno roko, na katero sta si nataknila črno rokavico. Njun protest za pravice temnopoltih je zasenčil Smithov svetovni rekord (19,83), ki je zdržal 11 let. Kdo ga je izboljšal?

A) Don Quarrie

B) Pietro Mennea

C) Allan Wells

3. Včeraj je minilo 49 let, odkar je legendarna Američanka Chris Evert prvič osvojila teniški turnir WTA. Pri 17 letih je v polfinalu v mestu Boca Raton ugnala slovito rojakinjo Billie Jean King, v finalu še Avstralko Kerry Melville, vendar ni prejela glavne nagrade, saj je po tedanjih pravilih imela status amaterke do 18. leta. V nadaljevanju kariere je zmagala na 18 turnirjih za grand slam, kje največkrat (7)?

A) V Parizu

B) V Melbournu

C) V New Yorku