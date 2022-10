Koprčan Toni Vodišek evropski prvak v olimpijskem kajtu

S tem je Toni Vodišek nadgradil drugo mesto na evropskem prvenstvu 2019 in dokazal, da sodi v sam svetovni vrh razreda, ki bo na jadralnem programu olimpijskih iger v Parizu 2024. Vodišek je bil skupno drugi, v odprti konkurenci je zmagal Maximilian Maeder iz Singapurja.

Koprčan je bil v soboto po predzadnjem dnevu tekmovanja drugi in je že osvojil odličje na EP. Lesk je bil določen po današnjem finalu, ko je najboljša četverica odločala o končni razvrstitvi na vrhu. Prvo mesto je z dvema zmagama, ki jih je prinesel v finale, obdržal Maeder, ki je zmagal na odprtem EP tudi lani v Franciji.

Najboljši slovenski kajtar je ohranil drugo mesto, v finale je iz prejšnjega dela tekmovanja prinesel eno zmago. Pred finalom sta bila dva polfinalna obračuna, ki sta dala preostala finalista in tudi preostala dobitnika odličij na EP. Skupno tretji je bil Francoz Benoit Gomez za evropsko srebro, bron v konkurenci stare celine je s četrtim mestom osvojil Italijan Riccardo Pianosi.

»Po 2019, ko je Toni osvojil evropsko srebro in zmagal na treh svetovnih pokalih, je sledila poškodba in težave z zdravjem. Počasi se vreča nazaj. Sedaj je nadgradil uspeh izpred treh let in z veseljem pričakujemo svetovno prvenstvo čez teden dni v Italiji,« je sporočil Rajko Vodišek, trener in oče slovenskega šampiona.

V ženski konkurenci je na EP nastopila Tonijeva sestra Marina Vodišek in v petek končala na skupnem 36. mestu in 24. v evropski konkurenci.

»To ni slabo za mlado tekmovalko in tudi tu bomo zagotovo nadaljevali pot k še boljšim izidom,« je dodal Rajko Vodišek.