Kralj James si mane roke

Sredi špekulacij, da ameriška finančna skupina Fenway Sports Group (FSG) prodaja angleški nogometni klub Liverpool za 4,3 milijarde evrov, si lahko roke mane tudi največji zvezdnik v ligi NBA LeBron James.

Košarkar LA Lakers je leta 2011 kupil dva odstotka delnic Liverpoola za 6,5 milijona evrov. Marca letos je svoj delež v LFC zamenjal za delno lastništvo v FSG. Šlo naj bi za približno odstotek družbe, ki ima med drugim v lasti Boston Red Sox, njihov štadion Fenway Park in hokejski klub Pittsburgh Penguins.

LeBron James je leta 2011 kupil delež v Liverpoolu. FOTO: twitter

Po podatkih Forbesa je Liverpool vreden 4,16 milijarde evrov in ima po podatkih iz sezone 2019/20 619 milijonov evrov letnih prihodkov. To pomeni, da je zdaj Jamesov delež pri šestkratnih evropski prvakih vreden 44 milijonov evrov. King James je torej v 11 letih z rdečimi zaslužil skoraj 38 milijonov evrov.

Liverpool je leta 2019 osvojil ligo prvakov in leto kasneje prekinil 30-letno sušo, ko je postal prvak v premier league. V tej sezoni se bo v osmini finala lige prvakov pomeril z Real Madridom, s katerim je letos izgubil v finalu. V angleškem prvenstvu pa igralcem Jürgena Kloppa ne gre dobro in so šele osmi na lestvici.