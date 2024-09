Kristjan Čeh daleč od zaslužka 63 tisoč evrov iz leta 2022

V nadaljevanju preberite:

Šport je posel, športniki in športnice svojo službo opravljajo za plačilo. Kraljica športov je v primerjavi z zaslužki v nogometu prava »beračica«, kraljica je v tem, da je atletika eden od temeljnih športov, da ima rodovnik iz dolge in pestre športne zgodovine. Treba je hitro teči, visoko ali dolgo skakati ter daleč metati, da posameznik na račun kraljice s svojo tlako in dajatvami »obogati« lastne prihodke. Vodstvo elitne serije atletskih mitingov diamantne lige je denimo zdaj sporočilo, da bo v novi sezoni tekmovanja povišalo nagradni sklad za najuspešnejše atlete in atletinje. Kakšna je višina novega nagradnega sklada, koliko je v letu 2022 zaslužil takrat diamantno zmagoviti Kristjan Čeh in koliko letos ter še kaj zanimivega obširneje v članku.