Krpani z visokimi cilji v finale zlatega jadralnega pokala

Slovenska posadka Krpani Steklarna Hrastnik 1860 je 3. julija po treh dnevih kvalifikacij za zlati pokal SSL v jadranju na Neuchatelskem jezeru v Švici osvojila prvo mesto v svoji skupini in si s tem zagotovila zaključne boje konec leta v Bahrajnu. Tam si tudi želi vrhunskega dosežka, je po vrnitvi v domovino izpostavil kapetan Vasilij Žbogar.

»Med drugim in tretjim mestom je bila le točka razlike; Ekvador je izpadel, ker jim ni uspel en dvig genakerja. Naša barka je bila hitra, uspeli smo zagati, ker smo vse manevre naredili zelo dobro,« je na novinarski konferenci v Ljubljani zmago v svoji skupini pred Litvo in Ekvadorjem strnil Žbogar.

Ob tem je izrazil zadovoljstvo s prikazanim. »Pohvale sem dobil tudi od drugih ekip, to mi vliva veliko upanja pred finalom. Zame je naša ekipa najboljša na svetu in bomo to tudi dokazali. Ekipa mladih in izkušenih je izjemno dobra mešanica in zame je čast, da sem njen kapetan,« je dodal.

Iščejo okrepitve

Zlati pokal poteka prvič, nastal je po vzoru svetovnega prvenstva v nogometu, ekipe pa se merijo na povsem enakih jadrnicah SSL47. Ta izhaja iz tiste za RC44, ki jo je sooblikoval Slovenec Andrej Justin. Člani slovenske posadke so na njih v zadnjem desetletju veliko prejadrali. Na njih bodo v naslednjih mesecih tudi trenirali, je povedal Žbogar.

»Enajst članov ekipe je že izbranih, sedaj moramo določiti še rezerve. Prepričan sem, da bomo prišli do finala, to pomeni tri tedne jadranja. Zdaj smo že po treh dnevih kvalifikacij bili zelo utrujeni, saj so bile regate zelo zahtevne,« je dodal Žbogar.

Za Krpane so v Švici nastopili 18-letni Gašper Strahovnik kot jadralec na premcu (bowman), Tina Mrak v vlogi jadralke ob jamboru (midbow), Vid Jeranko kot dvižničar (pitman), upravljavci jader (trimmerji) Mitja Beltram, Mitja Margon in Veronika Macarol, nekdanji veslač Jani Klemenčič, ki je na vitlu (grinder), Tomaž Čopi, upravljavec glavnega jadra (main trimmer), v vlogi krmarja je bil Igor Lah, kapetan in taktik pa Žbogar.

Kvalifikacije zlatega pokala se bodo končale 17. julija, finalni del, kjer bo nastopilo 24 posadk, pa bo potekal od 28. oktobra do 20. novembra v Bahrajnu.

Na sprejemu v ljubljanskem hotelu InterContinental so se lahko najboljši slovenski jadralci posladkali s posebno torto. FOTO: Leon Vidic/Delo

