Krpani zmagali, v nedeljo za osmino finala

Slovenska jadralna ekipa Krpanov je na regatnem polju v Las Palmasu dobila prvo tekmo finalne serije zlatega pokala. V tretjem plovu šestnajstine finala je ugnala Litvo, Japonsko in Kanado.

V prelomnih trenutkih drugega kroga finalne serije se je slovensko moštvo kot torpedo izstrelilo s startne linije in v šibkem vetru narekovalo ritem, ki mu preostanek flote ni mogel slediti. Na morskem poligonu so vseh 45 minut pridobivali prednost in tekmece držali na varni razdalji sto in več metrov.

»Imeli smo zelo malo vetra in regata je bila zelo naporna. Ponovno nam je uspel perfekten start in ne glede na to, da je izgledalo, da imamo veliko prednost, smo skozi celotno regato ostali osredotočeni na hitrost jadrnice, saj bi z najmanjšo napako ta prednost lahko hitro skopnela. Zaenkrat nam dobro kaže. V nedeljo nas čaka res pomemben dan, z dvojnim točkovanjem. Mi se bomo morali z mislimi zbrati in odjadrati po naših najboljših močeh,« je po današnjem plovu dejala kapetanka ekipe Tina Mrak.

Z dragocenim svežnjem štirih točk so se Krpani prebili na drugo mesto v skupini, a za napredovanje v osmino finala bodo morali v nedeljskem odločilnem plovu, ki bo prinašal dvojno število točk, obvezno premagati Kanadčane.