Leclerc najhitrejši na zadnjem treningu

Monačan Charles Leclerc (Ferrari) je dobil današnji prosti trening pred kvalifikacijami in nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1 v Savdski Arabiji. Dogajanje v Džedi sicer zaznamuje tudi petkov napad na bližnjo tovarno Aramco, a so se udeleženci in vodstvo tekmovanja dogovorili, da bodo izpeljali program po predvidenem načrtu. Leclerc, zmagovalec uvodne dirke nove sezone v Bahrajnu, je s časom 1:29,735 ugnal svetovnega prvaka, Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull), le za 0,033 sekunde, tretji je bil še en voznik Red Bulla, Mehičan Sergio Perez.

Sedemkratni svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), je bil na treningu šele 11. Kvalifikacije se bodo danes v Džedi začele ob 18. uri, dirka bo v nedeljo ob 19. Kot so danes sporočili iz vodstva tekmovanja, so po petkovem raketnem napadu na tovarno v bližini prizorišča dirke skrbno preučili dogajanje, potem pa v dogovoru z vsemi udeleženci ter tamkajšnjimi oblastmi sklenili, da bodo program dirke v tej državi izpeljali po predvidenem urniku.