Leclerc: To je res težko pogoltniti

zmago v formuli 1 je danes slavil Max Verstappen, prvo v Monte Carlu.

Rezultati dirke za v Monte Carlu:

1. Verstappen (Niz, Red Bull) 1;38:56,820, 2. Sainz (Špa, Ferrari) + 8,968, 3. Norris (VB, McLaren) 19,427, 4. Perez (Meh, Red Bull) 20,490, 5. Vettel (Nem, Aston Martin) 52,591, 6. Gasly (Fra, AlphaTauri) 53,896, 7. Hamilton (VB, Mercedes) 1:08,231, 8. Stroll (Kan, Aston Martin) 1 krog, 9. Ocon (Fra, Alpine) 1 krog, 10. Giovinazzi (Ita, Alfa Romeo) 1 krog.

Črn dan za Mercedesovi »črni puščici«

Srčna izbranka Kelly Piquet je po dirki takole strastno poljubila Maxa Verstappna. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Vrstni red za svetovno prvenstvo (5/23):

Vozniki: 1. Verstappen (Niz, Red Bull) 105, 2. Hamilton (VB, Mercedes) 101, 3. Norris (VB, McLaren) 56, 4. Bottas (Fin, Mercedes) 47, 5. Perez (Meh, Red Bull) 44, 6. Leclerc (Mon, Ferrari) 40, 7. Sainz (Špa, Ferrari) 38, 8. Ricciardo (Avst, McLaren) 24, 9. Gasly (Fra, AlphaTauri) 16, 10. Ocon (Fra, Alpine) 12.

Konstruktorji: 1. Red Bull 149, 2. Mercedes 148, 3. McLaren 80, 4. Ferrari 78, 5. Aston Martin 19, 6. AlphaTauri 18, 7. Alpine 17, 8. Alfa Romeo 1.

Ko je Red Bullov zvezdnikpo koncu znamenite dirke formule 1 v Monte Carlu parkiral svojega »rdečega bika« pred št. 1, je še za nekaj sekund obsedel v bolidu in odkimal z glavo. Kot da ne bi mogel verjeti, da je dejansko najhitreje prikrmaril mimo številnih čeri ob Azurni obali in prvič okusil slast zmage na prestižni veliki nagradi Monaka.»Kot otrok sem še s posebno velikim zanimanjem spremljal dirko v Monte Carlu in sanjal o tem, da bi tu enkrat zmagal. Zato sem zdaj toliko bolj ponosen, da mi je vendarle uspelo,« je bil zadovoljen 23-letni Nizozemec, ki mu je, tako kot vsem drugim, ob prečkanju ciljne črte s črno-belo karirasto zastavo zamahnila ameriška teniška šampionka. »Čudovito je bilo enkrat od blizu spremljati dirko in občudovati takšne športnike, ki so tudi zame izjemen navdih.«Verstappen, ki mu je po dirki prva v objem skočila srčna izvoljenkahčerka legendarnega, tokrat na monaški »ruleti« ni imel pravega tekmeca, tiste, ki bi ga lahko ogrozili, pa je na cedilu pustila tehnika. Ferrarijev domači matador, ki si je v soboto pridirkal najboljši štartni položaj in nato v zadnji minuti raztreščil svojega »poskočnega vranca« ter na ta način onemogočil zadnje napade najhujših rivalov, zaradi težav s pogonsko gredjo potem sploh ni mogel začeti dirke. »To mi je res težko pogoltniti ...« je zmajeval z glavo 23-letni Monačan.Obilo smole je imel tudi, ki se je z Mercedesovo »črno puščico« to pot na zahtevni monaški progi znašel občutno bolje kot njegov slovitejši ekipni kolega. Potem ko je 31-letni Finec dolgo dihal za ovratnik »pobesnelemu Maxu«, mu mehaniki, ko je v 31. krogu pripeljal na prvi postanek v bokse, nikakor niso mogli odviti prednjega levega kolesa. Po večminutnem čakanju v bolidu nato Bottasu ni preostalo drugega, kot da je vidno potrt izstopil iz svojega dirkalnika.Na drugo mesto je napredoval Španecmlajši in s stopničkami razveselil številne Ferrarijeve navijače, tretje mesto pa je osvojil Britanec(McLaren).Hamilton, ki se je med dirko glasno pritoževal zaradi ne najboljše strategije odgovornih pri Mercedesu, se je moral sprijazniti šele s sedmim mestom, s čimer je izgubil vodstvo v skupni razvrstitvi. Na vrh se je prvič v karieri (kot 64. dirkač v zgodovini) zavihtel Verstappen, ki ima štiri točke naskoka pred angleškim šampionom, v konstruktorskem seštevku pa je Mercedesovo ekipo za pičlo točko s prvega mesta zrinil Red Bull.»Seveda je lepo videti svoje ime na vrhu skupne razvrstitve, toda srečnejši bom, če bom tam ostal tudi ob koncu sezone. Treba se je zavedati, da monaška dirka ni odraz pravega razmerja moči. Mercedes namreč ni tako slab, kot je bil tokrat,« je opozoril Verstappen, ki se nadeja, da bo z »rdečim bikom« tudi na naslednji preizkušnji 6. junija v Bakuju tako hiter, kot je bil danes v Monte Carlu.