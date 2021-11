Legendarni ameriški šampion mu je obljubil obisk v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Kaj vse je Robert Reher doživel in postoril s svojo ekipo, odkar so ga konec letošnjega avgusta izvolili za predsednika Boksarske zveze Slovenije, kakšno podporo mu je obljubil prvi mož svetovne organizacije v olimpijskem boksu Umar Kremljov, kakšne načrte in cilje ima s slovenskimi boksarji, koga je spoznal na nedavnem svetovnem prvenstvu v Beogradu, kjer se je z zgodovinskim prebojem v osmino finala izkazal Tadej Černoga ...