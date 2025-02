Lep uspeh Teje Belak in Tjaše Kysselef

Teja Belak: »Nastop v finalu je bil sicer slabši kot v kvalifikacijah, saj sem pri drugem skoku naredila prestop in korak nazaj. Prvi se mi je sicer zdel boljši kot v kvalifikacijah, ampak je bila ocena nižja. Seveda sem zelo vesela zmage in uspešne vrnitve po poškodbi in drugem porodu, a vendarle z grenkim priokusom, saj je moja ocena veliko nižja, kot sem je vajena. Z novim olimpijskim ciklom se je namreč spremenil pravilnik in moj prvi, težji skok, ki ga izvajam, je izgubil težavnost za kar šest desetink, kar je sicer skoraj padec. Danes je bilo vseeno dovolj, toda za večja tekmovanja bom morala natrenirati še težji skok in se obrniti še za pol obrata. Upam, da noga čim dlje zdrži in bom to lahko poskusila izvesti.«