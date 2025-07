Tour de France v Sloveniji? Dobra ideja

Tour de France v Sloveniji? To je realen scenarij, 30. junij 2029 pa morebiten datum prve od treh etap kolesarske dirke po Franciji na slovenskih tleh. Premier Robert Golob je kandidaturo predal direktorju Toura na zadnji dan letošnje pentlje v Parizu.

Slovenija bi bila tri dni neposredno pod drobnogledom svetovne športno-politične javnosti, pod črto še dlje. Tudi brez Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja bi spremljali spektakel, s Pogačarjem v najboljših letih pa hollywoodsko uspešnico.

Investicija v ugled Slovenije in njene blagovne znamke

Kako tvegan posel je na mizi? Velike športne prireditve zahtevajo velike investicije v objekte, v tem primeru ne; če bi vlada in neka občina zaradi Toura obnovili že eno regionalno cesto, bi bilo to samo dobro.

Prostora za nadaljnjo rast podpore športu, ki promovira zdrav način življenja ter pomaga zdravstveni in pokojninski blagajni, je dovolj.

Za tridnevni »najem« Toura naj bi odšteli 15 milijonov evrov, to bi bila lahko investicija v ugled Slovenije in njene blagovne znamke – po tako nizki ceni skoraj ni mogoče tako učinkovito oglaševati države –, temu je treba dodati stroške za zagotovitev varnosti. Z boljšo kolesarsko ponudbo kot danes bi to večkratno povrnili.

Izplen lahko uokvirimo med multiplikatorja 1,77, kolikor po študiji dr. Maje Zalaznik prinaša evro, vložen v šport, in sedem, kot so maja razkrili na Delovi poslovni konferenci. Športni turizem je ena najhitreje rastočih panog potovalne industrije, do leta 2030 pričakujejo 18-odstotno rast.

Predaja pisma o nameri. FOTO: Robert Golob/instagram

Šport je bil 30 let podhranjen, v zadnjih letih živi skoraj normalno. Od leta 2022 so letna sredstva za šport iz državnega proračuna narasla s 25 na 54 milijonov evrov, prav prejšnji teden je ministrstvo potrdilo rekordno visok letni razpis za programe športa. Manevrskega prostora za nadaljnjo rast podpore športu, ki promovira zdrav način življenja ter pomaga zdravstveni in pokojninski blagajni, je dovolj: neposredni delež športa v BDP znaša v Sloveniji 1,6 odstotka, povprečje EU je 2,1 odstotka.

Prav tako bi bilo zmotno trditi, da Golob to počne »zase« – od 16. maja 1990 do danes je mandat predsednika vlade trajal v povprečju 2,34 leta. Realna verjetnost je, da bomo do prve etape Toura 2029 odšli na parlamentarne volitve več kot enkrat, nihče ne ve, kdo bo takrat premier. Tour de France v Sloveniji je le dobra ideja.