Lewis Hamilton po pravi drami v Sočiju do stote zmage med elito

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v ruskem Sočiju. Branilec naslova svetovnega prvaka je dosegel jubilejno 100. zmago v karieri. Drugi je bil njegov največji tekmec v boju za letošnji naslov, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). Hamilton je tako Nizozemcu tudi prevzel skupno vodstvo v SP.



V Sočiju so dirkači in vreme poskrbeli za pravo dramo z zasukom v končnici. Večji del dirke je namreč vodil Britanec Lando Norris (McLaren), toda nekaj krogov pred koncem se je močno ulilo, Norris pa je predolgo vztrajal na stezi z gumami za suho stezo. Ko se je nazadnje odločil za postanek, pa je zdrsnil na sedmo mesto.



Do jubilejne zmage je s četrtega štartnega izhodišča prišel Hamilton, še večji preboj pa je uspel Verstappnu. Nizozemec je namreč po kazni zaradi menjave motorja dirko začel z zadnjega štartnega mesta, a se na koncu prebil celo na drugo stopničko. Tretji je bil danes Španec Carlos Sainz (Ferrari).



»Hvala vsem navijačem. Dolgo je trajalo, da sem prišel do stotice, nisem bil prepričan, da mi bo uspelo. Lando je danes odpeljal izjemno, jaz pa sem zelo hvaležen svoji ekipi, tako tistim, ki so tukaj, kot vsem v naši tovarni,« je v prvem odzivu po zmagi dejal Hamilton.



Naslednja dirka bo 10. oktobra v Turčiji.

Izidi: 1. Lewis Hamilton (VB, Mercedes) 1:30:41,001 (povp. hitrost: 206,497 km/h)

2. Max Verstappen (Niz, Red Bull) + 53,271

3. Carlos Sainz (Špa, Ferrari) 1:02,475

4. Daniel Ricciardo (Avs, McLaren) 1:05,607

5. Valtteri Bottas (Fin, Mercedes) 1:07,533

6. Fernando Alonso (Špa, Alpine) 1:21,321

7. Lando Norris (VB, McLaren) 1:27,224

8. Kimi Räikkönen (Fin, Alfa Romeo) 1:28,955

9. Sergio Perez (Meh, Red Bull) 1:30,076

10. George Russell (VB, Williams) 1:40,551

SP skupno: 1. Lewis Hamilton (VB, Mercedes) 246,5

2. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 244,5

3. Valtteri Bottas (Fin, Mercedes) 151

4. Lando Norris (VB, McLaren) 139

5. Sergio Perez (Meh, Red Bull) 120

6. Carlos Sainz (Špa, Ferrari) 112,5

7. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 104

8. Daniel Ricciardo (Avs, McLaren) 95

9. Pierre Gasly (Fra, AlphaTauri) 66

10. Fernando Alonso (Špa, Alpine) 58

Konstruktorji: 1. Mercedes 397,5

2. Red Bull 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216,5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: