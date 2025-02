Hamilton v prvem javnem nastopu takoj očaral tifose (VIDEO)

Glavna zgodba vsaj na začetku nove sezone svetovnega prvenstva v formuli 1 bo, kako se bo Lewis Hamilton znašel pri Ferrariju. Sedemkratni svetovni prvak se močno trudi, da bi se čim bolj zlil z okoljem. Začetek je obetaven. V prvem nagovoru je navijače pozdravil v italijanščini. Prebral je besedilo, ki ga je sestavil prej, in požel aplavz tifosov.

»Pozdravljeni vsi. Hvala za topel sprejem. Vesel sem, da začenjam novo poglavje pri Ferrariju. Vedno sem sanjal o tem, da bi bil del te ekipe. Komaj čakam, da začnemo skupaj delati. Hvala,« je povedal Anglež, ki se je lani pošalil, da bo njegov najtežji izziv v Italiji učenje jezika.

Prvi mož F1 Stefano Domenicali, nekdanji šef Ferrarija, je pohvalil Hamiltona: »Zelo se trudi vklopiti v našo kulturo. Obvladanje osnov jezika je nujno. Opozoril sem ga, da je to povsem drugačno okolje od tistega, ki ga je bil vajen.«

Seveda bo medsebojna ljubezen povezana z rezultati na dirkah. Hamilton je opravil veliko testiranj v Fioranu in v Barceloni, toda prvič bo v novi dirkalnik SF-25 sedel na predsezonskem testiranju v Sakhirju med 26. in 28. februarjem. Prva dirka bo VN Avstralije 16. marca. Njegov moštveni tekmec bo Charles Leclerc.

V Fioranu je preizkusil lanski dirkalnik. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Niso pa vsi navdušeni nad Hamiltonom pri rdečih iz Maranella. Nekdanji alfa in omega F1 Bernie Ecclestone ima pri 94 letih še vedno bister um. »Dvomim, da bo dolgo dolgo trajal. Piero Ferrari (sin ustanovitelja Enza Ferrarija) je prepričan, da je storil pravo stvar. Upam, da se ni prenaglil in bo obžaloval,« je Ecclestone izjavil za Telegraph: »Imam svojo teorijo. Ne gre za leta. Gre za to, koliko časa delajo isto stvar. Lewis postaja utrujen. Izgublja motivacijo. Če ne bi osvojil naslova, bi bilo drugače. Tako pa jih ima sedem.«