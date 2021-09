Mahomes že ruši rekorde

Patrick Mahomes je najboljše plačani igralec v ligi NFL. FOTO: Jamie Squire/AFP

Prek luže se je pred polnimi tribunami začela nova sezona lige NFL v ameriškem nogometu, takoj pa je zablestel prvi zvezdnikPodajalec Kansas City Chiefs je bil glavni akter preobrata, v katerem so gostitelji v drugem polčasu nadoknadili 12 točk zaostanka in s 33:29 premagali Cleveland Browns. Mahomes (25), najboljše plačani igralec v ligi z letno plačo 45 milijonov dolarjev, je ob tem zrušil še enega od rekordov.V karieri je podal za osvojenih 14.489 jardov, s čimer je prekosil 20 let star rekordpo doseženih jardih na prvih 50 tekmah. Mahomesu je to uspelo na 47. tekmi. Ima tudi največ podaj za touchdown v prvih 50 nastopih, 117, prejšnji rekorder je bils 116.Naslov prvaka v ligi NFL sicer brani Tampa Bay Buccaneers s, 56. superbowl bo 13. februarja 2022 v Los Angelesu. Mahomes je predlani osvojil prvi superbowl, lani ga je ugnal Brady. Chiefs in Buccaneers so favoriti tudi v tej sezoni, sledijo LA Rams, Buffalo Bills in San Francisco 49ers.