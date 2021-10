Majhna slovenska zasedba, toda z visokimi cilji

Z današnjim slovesnim odprtjem in kvalifikacijami telovadk se bo v japonskem mestu Kitakjušu na severu otoka Kjušu v prefekturi Fukuoka začelo jubilejno, 50. svetovno prvenstvo v športni gimnastiki. Dobra dva meseca po koncu olimpijskih bojev na poletnih igrah Tokio 2020 telovadce v deželi vzhajajočega sonca čaka še boj za svetovne naslove.

V Kitakjušuju bo po napovedih organizatorjev nastopilo skoraj 400 tekmovalcev iz 59 držav, med njimi kar osem olimpijskih prvakov.

Tjaše Kysselef se bo merila v preskoku in gredi. FOTO: Igor Zaplatil

Slovenska vrsta ne bo številčna; ekipo sestavljajo Tjaša Kysselef, ki bo nastopila na preskoku in gredi, Lucija Hribar, ki bo tekmovala v mnogoboju, in Sašo Bertoncelj. Za Bertonclja, ki bo na konju z ročaji tekmoval na svojem že 13. SP, pa bo prvenstvo zadnja tekma kariere.

Vsi trije so pred odhodom povedali, da so dobro pripravljeni in da imajo visoke cilje. Dobro so opravili tudi uradne treninge na prizorišču.

Lucija Hribar bo tekmovala v mnogoboju. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vsi trije Slovenci imajo kvalifikacije isti dan. V torek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času nastopi najprej čakajo Kysselefovo in Hribarjevo v skupini 8, pozneje pa se bo v skupini 2 med telovadci predstavil še Bertoncelj.