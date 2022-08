Mark Lebedew ni več selektor slovenskih odbojkarjev

Avstralski odbojkarski strateg Mark Lebedew se po manj kot pol leta poslavlja od vodenja slovenske članske reprezentance, ki jo je vodil v letošnji ligi narodov in z njo osvojil 10. mesto. Lebedew je februarja nasledil Italijana Alberta Giulianija in na 12 tekmah dosegel pet zmag in sedem porazov.

»Ocenjujemo, da je bilo za izpolnitev naših ciljev, povezanih s svetovnim prvenstvom, potrebnih nekaj sprememb. Enotno smo se odločili, da zamenjamo vodjo strokovnega štaba, ki se mu na tem mestu zahvaljujemo za opravljeno delo,« so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) slabe tri tedne pred začetkom domačega turnirja.

Gheorghe Cretu je v dvorani Stožice s poljskim moštvom Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle osvojil prestižno ligo prvakov. FOTO: Cev

Namesto Lebedewa na klop trikratnih evropskih podprvakov prihaja 55-letni Romun Gheorghe »Gianni« Cretu, ki je v letošnji sezoni s poljskim prvoligašem Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle v ljubljanski dvorani Stožice osvojil prestižni naslov zmagovalcev elitne evropske lige prvakov, ob tem pa tudi vse tri poljske lovorike.

Trenersko pot začel na Dunaju

Štiriinpetdesetletni Romun ima po poročanju STA za sabo dolgo trenersko zgodovino, ki se je začela leta 1997, ko je imel vlogo trenerja in igralca pri dunajskem Sokolu. Igralsko kariero je na poklicni ravni sklenil leta 2000 po 15 sezonah. Naslove je osvajal že kot igralec tako v domovini kot v Avstriji. Tam je prvič postal državni prvak tudi kot trener z dunajsko zasedbo hotVolleys. V zadnjih dvanajstih letih je bil trener številnih poljskih klubov, deloval je tudi v Rusiji, kjer je treniral Kuzbass iz Kemerovega in Belgorod. Vmes je bil dejaven še v Katarju (2013, 2014).

V reprezentančni odbojki je sedel na klopi Estonije (2014–2019) in domače Romunije v letih 2007 in 2008. Dvakrat je bil v Estoniji izbran tudi za trenerja leta, potem ko je osvojil evropsko ligo v letih 2016 in 2018. Zdaj bo vodil Slovenijo, ki jo čez slabe tri tedne čaka domače svetovno prvenstvo. Na njem bo nastopila drugič, potem ko je bila pred štirimi leti v Italiji na koncu dvanajsta. V skupinskem delu tokratnega SP se bodo varovanci novega selektorja pomerili s Kamerunom (26. 8.), Francijo (28.) in Nemčijo (30.).

Najboljši dve ekipi iz vsake od šestih skupin se bosta uvrstili v osmino finala, tam bodo igrale tudi štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe. Ljubljana bo sicer gostila štiri od šestih skupin, nato pa še štiri obračune osmine finala ter dva četrtfinalna dvoboja. Zaključni del najboljše četverice bo v Katovicah na Poljskem. Pred tem bodo Poljaki dve skupini in izločilne boje organizirali v Gliwicah. Prvenstvo bi moralo biti prvotno v Rusiji, a so zaradi agresije Rusije na Ukrajino pri Mednarodni odbojkarski zvezi poiskali nova gostitelja.