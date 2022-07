Maruša Mišmaš Zrimšek v finalu pristala na 14. mestu

Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek je šesti dan svetovnega prvenstva v atletiki v ameriškem Eugenu v finalu enega najhitrejših tekov na 3000 m zapreke v zgodovini zasedla 14. mesto (9:40,78). Maruša Mišmaš Zrimšek, šesta na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu, je v drugi in zadnji končni odločitvi dneva končala na predzadnjem mestu finalistk.

Naslov je za Kazahstan pritekla v Keniji rojena Norah Jeruto, 8:53,02 pa ni le rekord prvenstev, ampak tretji najboljši čas v zgodovini. Druga je bila Werkuha Getachew z rekordom Etiopije (8:54,61). Bron je prav tako osvojila Etiopijka Mekides Abebe (8:56.08).

Žan Rudolf izpadel z 39. časom

Slovenski rekorder Žan Rudolf je šesti dan prvenstva v kvalifikacijah teka na 800 m izpadel z 39. časom (1:49,87). Rudolf je tekel v šesti, zadnji skupini, v kateri je imel najslabši izid sezone (1:48,55). In zadnji je v skupini tudi prečkal ciljno črto.

»Slabo je bilo. Ne vem, kaj delamo narobe na treningih, ki sicer potekajo dobro, mogoče celo bolje kot lani, ko sem imel veliko boljše izide. Začel sem dobro in bil po prvem krogu še drugi, potem pa mi je v zadnjih 200 m zmanjkalo moči. To tekmo moram čim prej pozabiti in se pripraviti za evropsko prvenstvo naslednji mesec,« je zmajeval z glavo Rudolf. V tej sezoni mu nič ne gre po načrtih, tretji je bil tudi na državnem prvenstvu.

Sandra Perković je Hrvaški prinesla srebro. FOTO: Brian Snyder/Reuters

V metu diska si je zlato medaljo priborila Kitajka Bin Feng (69,12 m), srebro je pripadlo Hrvatici Sandri Perković, že dvakratni svetovni in olimpijski prvakinji (68,45 m), bron pa je osvojila domačinka Valarie Allman (68,30 m).