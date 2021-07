Mass v vodstvu po prvem dnevu atletskega pokala

Maja Mihalinec Zidar je prvi dan atletskega pokala (APS) v Velenju slavila na 100 m z 11,68 sekunde, Anita Horvat, slovenska rekorderka na 400 m, je bila na 100 m, v disciplini, v kateri redko nastopa, druga (12,02). Po prvem dnevu ekipno vodi ljubljanski Mass. Robert Renner je po pričakovanjih slavil v skoku s palico, zmogel je 5,51 m. To je centimeter več, kot je skočil na evropskem prvenstvu v Amsterdamu leta 2016, ko je osvojil bronasto medaljo (5,50 m). Na 400 m je zmagala rekorderka na tej razdalji z ovirami Agata Zupin zmagala z dobrim časom, 52,64 sekunde. Tudi Luke Janežiča, tako kot Horvatove, ni bilo na startu na 400 m.



Lastnik najboljšega časa na še enkrat daljši razdalji Žan Rudolf je bil v konkurenci treh članov zelo hitre štafete 4 X 400 m četrti (47,68). Prva trojica je tekla pod 47 sekundami, zmagal pa je Gregor Grahovac (46,71) pred Rokom Ferlanom (46,90) in Juretom Grkmanom (46,91). Na visokih ovirah je bil po pričakovanju najboljši Filip Jakob Demšar (13,92), Hrvatica Ivana Lončarek (13,52), ki nastopa za ljubljanski Mass, pa je med atletinjami ugnala članico Olimpije Joni Tomičić Prezelj (13,73). Na 100 m ni tekel ta čas najhitrejši Slovenec Nick Kočevar, ker si je nedavno poškodoval gleženj, Tilen Ovniček je bil z 10,73 sekunde tri stotinke hitrejši od Matevža Šuštaršiča (10,76).



V skoku v višino ni bilo Lie Apostolovski, slavila je olimpijka iz Ria de Janeira 2016 Maruša Černjul z 1,83 m. Veronika Domjan je zmagala v metu diska (53,78 m), Mitja Krevs pa na 5000 m (14:41,48).

Nepričakovan rezultat, v drugem delu pa že dobri občutki

»Rezultat ni tak, kot sem pričakovala, malo je bilo protivetra sicer, malo pa se mi še pozna utrujenost po balkanskem prvenstvu,« je bila vesela Maja Mihalinec Zidar. »V drugem delu teka pa sem imela danes že dobre občutke, kar me veseli. Po tem tekmovanju me čaka dva tedna priprav za OI. vesela sem tudi, ker sem da sem izvedela, da bom na OI lahko po uvrstitvi na svetovni lestvici tekla tako na 100 kot tudi na 200 m, normo sem imela namreč le na daljšem sprintu.«



V Velenju bo na 200 m, tako kot Tina Šutej v skoku s palico in Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m, tekmovala še drugi dan APS. Vse tri so tako kot Kristjan Čeh dosegle norme za olimpijske igre v Tokiu. Na seznamu olimpijske reprezentance, ki jo je v četrtek potrdil Olimpijski komite Slovenije, so še Janežič in Anita Horvat za tek na 400 m ter Klara Lukan, na 5000 m, ta trojica pa si je nastop v japonski prestolnici priborila zaradi dovolj visokih uvrstitev na svetovnih lestvicah. Janežič bo v petek tekel na 200 m, kot tudi Horvatova.



Slednja je po drugem mestu na 100 m povedala: »To uvrstitev sem pričakovala, sem pa dobila dodatno energijo, saj sem pred tekmo izvedela, da sem se po mestu na svetovni lestvici zagotovila nastop v Tokiu. Zadnji mesec je bil zelo stresen zame zaradi čakanju na to odločitev, a sedaj sem si vendarle zagotovila nastop na OI, kar so sanje vsakega športnika in sem presrečna.«

Nejo Filipič ustavila nabita leva peta

V štafeti Velenja na 4 X 100 m je bila ob koncu prav tako druga, za Massovo zadnjo tekačico Mihalinec Zidarjevo. Neja Filipič, ki jo je centimeter ločil od olimpijske norme za Tokio, je v troskoku le stekla prek zaletišča, zaradi »nabite« leve pete potem ni skakala. Je pa bila po zmagi na stadionski krog zadovoljna Zupinova: »Zadovoljna sem, ker sem že drugič tekla ob 53 sekundami, kar je zelo dober izid. Če bi imela še konkurenco, bi se na koncu še bolj borila iz iztisnila še kaj več. Podoben nastop si želim tudi jutri na 400 m ovire.«



Naslednji teden precej naših atletov v Talinu čaka nastop na EP do 23 let, Čeh bo v Estoniji branil naslov v metu diska, veliko pa pričakuje tudi Demšar na 100 m ovire: »Čez tri leta lahko tako napredujem, da bom lahko nastopil na OI v Parizu, sedaj pa se osredotočam na EO, treningi so posvečeni prav tej temi naslednji teden. Zadovoljen bi bil s finalom in osebnim rekordom, to pa bi bila lahko tudi kolajna.«



APS, ki šteje tudi za mednarodno ligo Telekom Slovenje, se bo nadaljeval v petek ob 17.30.

