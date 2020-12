Mercedes prvič ne bo štartal s prvega mesta

Lewis Hamilton se je vrnil na stezo po okužbi. FOTO: Kamran Jebreili/Reuters

Na nedeljski dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Abu Dabiju, zadnji preizkušnji sezone 2020, bo s prvega startnega položaja začel Nizozemec(Red Bull). Iz prve vrste pa bo ob njem začel še drugi Mercedesov voznik Finec. Svetovni prvak Britanec(Mercedes) je bil danes v kvalifikacijah tretji.Prav boj Verstappna in Bottasa za drugo mesto v seštevku sezone 2020 bo v nedeljo najbolj zanimiv obračun na zadnji postaji koronske sezone, saj so sicer lovorike že dolgo razdeljene. Hamilton, ki se je v Abu Dabiju vrnil po prisilni prekinitvi zaradi okužbe z novim koronavirusom, je že svetovni prvak za sezono 2020, prav tako Mercedes v konstruktorskem seštevku.Medtem ko ima Hamilton že dolgo neulovljiv naskok (332), je v boju za naslov podprvaka v boljšem položaju Bottas, ki ima 205 točk, Verstappen je pri 189. Ta dirkača sta tudi edina, ki se še borita za stopničke v seštevku sezone, saj četrti v SP Mehičans 125 točkami ne more več napredovati.Za Verstappna je bil današnji pole position sploh prvi v sezoni 2020, skupno tretji v karieri, obenem pa je Mercedes prvič po letu 2013 ostal brez najboljšega štartnega položaja na tem prizorišču. Iz druge vrste bo ob Hamiltonu začel še Britanec(McLaren), izhodišče iz tretje vrste pa sta si danes privozila drugi Red Bullov dirkač Tajecin drugi McLarnov ŠpanecZadnja dirka sezone se bo v nedeljo v Abu Dabiju začela ob 14.10 po slovenskem času.