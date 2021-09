Mercedesovo prestižno (poslovilno) darilo za Bottasa, slovo Räikkönena

Valtteri Bottas bo, kot vse kaže, prihodnjo sezono krotil dirkalnik alfe romeo. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Kimi Räikkönen se bo umaknil v športni pokoj. FOTO: Mark Sutton/AFP

Prihodnost finskega dirkača v formuli 1,, vsaj javno še ni jasna, v zakulisju pa se šušlja marsikaj. Znano pa je, da bo njegov rojak, Ferrarijev zadnji svetovni prvak (leta 2007), po koncu letošnje sezone sklenil svojo uspešno kariero. Njegov sedež v moštvu Alfa Romeo naj bi zasedel prav njegov devet let mlajši rojak.»Odločitev ni bila lahka, toda po tej sezoni bo napočil čas za nove stvari,« je sporočil 41-letni Finec ter se zahvalil svoji družini, vsem njegovim ekipam v karieri, drugim, ki so tako ali drugače sodelovali na njegovi športni poti, ter številnim navijačem po vsem svetu.Vodstvo Mercedesa naj po petih letih ne bi več podaljšalo pogodbe z Bottasom, svetovnim podprvakom iz sezon 2019 in 2020. V zahvalo za sodelovanje so pristojni finskemu dirkaču, ki je v soboto praznoval 32. rojstni dan, pred dnevi podarili prav posebno (poslovilno) darilo – športni avtomobil mercedes AMG GT Black Serie z 800 konjskimi močmi, ki sicer stane 350.000 evrov.V njegovo »črno puščico« formule 1 naj bi prihodnjo sezono sedel sila obetavni Anglež, ki je minulo soboto v kvalifikacijah za veliko nagrado Belgije z williamsom zablestel z drugim mestom. Z njim si je – kot se je izkazalo pozneje – dan pozneje zaradi močnega dežja in posledično slabe vidljivosti, zaradi katere so se prireditelji že po dveh krogih za varnostnim avtomobilom odločili prekiniti dirko in med dirkače razdeliti polovične točke, zagotovil tudi svoje prve stopničke v kraljevskem avtomobilističnem razredu.Naslednja dirka v formuli 1 bo sicer že to nedeljo velika nagrada Nizozemske v Zandvoortu.