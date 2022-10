Že dolgo paraliziran, a še vedno dirkaška legenda

V nadaljevanju preberite:

Ko se ljubitelji formule ena sem ter tja spomnijo Michaela Schumacherja, se jim zazdi, da je minila že cela večnost od njegove usodne smučarske nezgode. Po njej je čudežno preživel tudi zaradi svojega slovesa in bogastva, kako hude so bile njegove možganske poškodbe in v kakšnem stanju je danes, je skrbno varovana skrivnost. Dejstvo pa je, da danes mineva deset let, odkar je napovedal dokončno slovo od dirkališč.

Zakaj je sedemkratni svetovni prvak še drugič ocenil, da je čas za umik? Zaka je odločitev zanj pomenila olajšanje? Kako je videl svojega naslednika pri Mercedesu, ki je začel odločno korakati po šampionskih stopinjah? Kaj o legendarnem Nemcu meni Lewis Hamilton? Kako se je začela razpletati nočna mora družina Schumacher in v kakšnem stanju je sloviti Michael?