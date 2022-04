Mlademu Američanu uspel podvig, ki ga je bil sposoben le Carl Lewis

»Če ne moreš biti številka ena, nič hudega, nadaljuj z delom,« pravi Matthew Boling, vzhajajoči zvezdnik ameriške in svetovne atletike, ki mu je uspel neverjeten podvig. Teksašan, ki bo junija upihnil 22. svečko, je šele drugi atlet v zgodovini, ki mu je v teku na 100 metrov uspel rezultat pod 10 sekundami (9,98), v teku na 200 m rezultat pod 20 sekundami (19,92), medtem ko je v skoku v daljino preletel znamko osmih metrov (8,25 m).

Edini, ki se je lahko ponašal s tovrstnimi dosežki, je bil legendarni Američan Carl Lewis, ki se je upokojil z rezultati 9,86 (100 m), 19,75 (200 m) in 8,87 metra (skok v daljino).

Bolingu gre sicer dobro od rok oziroma nog tudi ameriški nogomet, s panameriških iger (za športnike U20) leta 2019 pa se je vrnil s kar štirimi zlatimi odličji (tek na 100 in 200 metrov ter štafeti 4 x 100 in 4 x 400 m). Odlikuje ga železna disciplina, nastop na olimpijskih igrah pa mu predstavlja otroške sanje. Skupaj s košarkarico univerze North Carolina Dejo Kelly ga podpira veriga restavracij s hitro prehrano Dunkin' Donuts, ki se še nikoli do sedaj ni odločila finančno podpreti tako mladih športnikov. Po Bolingu so poimenovali tudi enega od menujev, ki vsebuje ledeno kavo s smetano (preliv slana karamela), tortiljo iz beljakov brez sira in krof z glazuro.