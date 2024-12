Mladi in uspeh v športu: ključno je obdobje po srednji šoli

V nadaljevanju preberite:

Vrhunski šport je tradicionalno na očeh javnosti in navijačev, pot do preboja med vrhunske športnike pa je zahtevna, nepredvidljiva in občasno kruta. V spominu ostanejo junaki olimpijskih iger in drugi udeleženci olimpijade, štiriletni vrhunec slednje pa so sanje tudi najmlajših športnikov. Na primeru olimpijskega tekvondoja smo preverili, kako težko se je prebiti na olimpijski spektakel, s kakšnimi izzivi se soočajo športniki na tej poti – od mladih upov do pravih tekmovalcev – in kdaj je na tej poti najtežje.

Tekvondo ponuja posebej zahtevno sito tekmovalcem, saj se uspe prebiti na olimpijske igre le 16 najboljšim borcem v vsaki kategoriji, svetovna zveza pa premore prek 200 članic … »Meni so se z nastopom v Parizu uresničile sanje,« nam je priznal Patrik Divković (nad 80 kg), ki je bil v Parizu blizu velikega presenečenja v dvoboju z dvakratnim evropskim prvakom z Norveške. Njegova pot proti vrhu je zanimiva. »Lahko bi jo opisal z grafom bitcoina … Imel sem več vzponov in padcev. Na prvem turnirju sem zmagoval vse dvoboje z veliko razliko, na prvem mednarodnem v Zagrebu so me pošteno 'preluftali' … Prikrade se ti strah, to je sprva težko preseči. Tudi pozneje med kadeti je bilo podobno. Serijsko sem zmagoval, potem sem prišel med starejše kadete in se moral spet sprijazniti z začasno realnostjo. Nenehno se učiš in pridobivaš izkušnje. Sledijo novi izzivi s hujšanjem, ko moraš paziti na vsak gram,« se spominja 25-letni Vrhničan, sin znanega tekvondoista Gorana Divkovića.

Kaj so nam o zanimivi problematiki povedali drugi akterji v družini olimpijskega tekvondoja, kdaj nastopi za mlade športnike ključno obdobje, kakšne so značilnosti in posebnosti tekvondoja? Spregovorili so predsednik zveze Zlatan Ranđelović, Tomaž Zakrajšek, rojeni Berlinčan, ki je leta 2006 prinesel Sloveniji bron na EP v Bonnu, pozneje je postal trener v svojem klubu in selektor različnih reprezentanc, pogovarjali smo se tudi z enim od najbolj nadarjenih tekvondoistov pri nas, 15-letnim Vidom Miloševićem, sinom nekdanjega tekmovalca Borisa. Več v odklenjenem članku.