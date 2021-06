Mok zategnil disciplino na športnem prazniku mladosti in veselja

Udeležencem letošnjih olimpijskih iger v Tokiu grozijo resne kazni, če se ne bodo držali pravil, ki jih je v času pandemije novega koronavirusa objavil Mednarodni olimpijski komite (Mok). Kršiteljem grozi izključitev z iger, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Mok je danes objavil zadnjo različico pravil za vse udeležence OI, ki bodo med 23. julijem in 8. avgustom. Podpredsednik Moka John Coates je prispel v Tokio in dejal, da so zagotovili 20.000 cepilnih doz za delovno silo na igrah, ki so jih lani prestavili za eno leto zaradi novega koronavirusa.



Manj kot šest tednov pred začetkom iger Mok nadaljuje s podrobnimi uskladitvami pravil. »Medtem ko poudarek ostaja na izobraževanju, preventivi in zaupanju, da se bodo vsi udeleženci OI držali pravil, je treba zagotoviti tudi postopke za tiste, ki se jih ne bodo držali,« so zapisali pri Moku. »V tej prenovljeni različici so tako za olimpijske kot paraolimpijske igre nova pravila. Možne posledice pa so opozorila, začasna in trajna izključitev z iger, odvzem akreditacij, diskvalifikacija in tudi finančna kazen,« pravijo pri Moku.



Mok in japonski organizatorji vztrajajo, da bodo pravila in približno 80-odstotna precepljenost športnikov pomagali k varni izvedbi iger. Tokio je trenutno vsaj do nedelje v obdobju izrednih razmer, japonska vlada pa naj bi razmišljala o tem, da bi Tokio v času igre uvrstili med izjeme. Na zadnjem srečanju držav G7 je japonski premier Jošihide Suga spet potrdil odločenost, da bo Japonska, kjer cepljenje sicer poteka počasi, izpeljala igre ne glede na pandemijo.

