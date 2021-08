Motogp se vrača z udarnimi novicami: Rossi sklical izredno novinarsko konferenco

Najodmevnejša je gotovo ta, da bo italijanski veteran Valentino Rossi še v četrtek popoldne razkril, če po koncu sezone vendarle odhaja v dirkaški pokoj. Za 42-letnim zvezdnikom je težavna prva sezona v vrstah poltovarniške ekipe Petronas Yamaha SRT, motociklistično karavano pa je v četrtek presenetil z napovedjo izredne novinarske konference, ki se bo začela ob 16. uri.



Njegov moštveni kolega in rojak Franco Morbidelli bo po poročanju dnevnika La Gazzetta dello Sport v prihodnji sezoni dobil priložnost na tovarniški yamahi kot moštveni kolega vodilnega dirkača svetovnega prvenstva Francoza Fabioja Quartararoja. Že od konca junija je sicer znano, da Quartararoja in ekipo Monster Energy Yamaha zapušča Katalonec Maverick Viñales, v četrtek pa naj bi potrdili tudi selitev vzhajajočega 20-letnega španskega zvezdnika Raúla Fernándeza iz razreda moto2. Debitant v srednjem razredu naj bi v moštvu Tech3 KTM Factory Racing razreda motoGP prevzel mesto Italijana Danila Petruccija, potem ko je z moštvom Red Bull KTM Ajo nanizal nekaj osupljivih predstav in je trenutno najresnejši konkurent vodilnemu dirkaču prvenstva in moštvenemu kolegu Avstralcu Remyju Gardnerju v boju za naslov.



Če ne bo čudeža, bo Petrucci zapustil tekmovanje, je poročal športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. Dodajajo, da si je Morbidelli zaslužil priložnost v tovarniški ekipi, čeprav je za njim težaven prvi del sezone ob Rossiju, s katerim ne najde poti iz krize. Brazilski Italijan sicer za razliko od Rossija ne nastopa z letošnjim tovarniškim motociklom Yamahe, junija pa je pred dirko za VN Nizozemske prestal tudi operacijo meniskusa levega kolena.



Šef Yamahe Lin Jarvis naj bi poskušal prepričati tudi Portugalca Miguela Oliveiro (Red Bull KTM Factory Racing), ki pa je ponudbo očitno zavrnil, tako da je Britanec s sodelavci nato posegel za Morbidellijem. Pri Yamahi so prepričani, da je to ne samo najbolj logična, temveč tudi najinteligentnejša rešitev, je zapisala . Dodajajo, da je največja nerazrešena uganka še naprej prihodnost Rossija: devetkratni prvak bi se lahko upokojil, ali pa z 42 leti nastopal še eno sezono na ducatijih, ki jih bo uporabljala njegova nova ekipa v elitnem razredu. Odločitev naj bi bila znana v kratkem.

