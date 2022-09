Na Bonifiki ena zmaga in drugo mesto

Slovenski športni plezalec Luka Potočar je zmagal na tekmi svetovnega pokala v Kopru v težavnosti. Za evropskega podprvaka iz Münchna je to prva zmaga v pokalu. V ženski konkurenci pa je prva favoritinja Janja Garnbret z drugim mestom dopolnila slovenski uspeh. Mia Krampl je bila šesta.

Potočar je do zmage prišel z višino 30+, takšno je preplezal tudi Švicar Sascha Lehmann, a je bil Slovenec boljši v polfinalu, tretji pa je bil Nemec Yannick Flohe z 29+.

Potočar, ki je lani osvojil tudi naslov svetovnega podprvaka, je bil pred tem v svetovnem pokalu najboljši drugi, in sicer lani v Kranju.

Na zmago pa je v ženski konkurenci merila Garnbretova, a na koncu doživela prvi poraz v sezoni. Garnbretova je tako prekinila niz enajstih zmag oziroma osmih v sezoni. V svetovnem pokalu je doslej nanizala že 54 stopničk, od tega 36 zmag, 14 v balvanskem in 22 v težavnostnem plezanju.

Janja Garnbret je na domači tekmi zmago prepustila Japonki Ai Mori. FOTO: Andreas Gebert/Reuters

Evropska prvakinja iz Münchna je priplezala do višine 27+, boljša od nje je bila tokrat Japonka Ai Mori s 30+. Tretje mesto je pripadlo Američanki Brooke Raboutou s 23+. Kramplova, evropska podprvakinja, je finale končala z 21+.

V petkovem polfinalu so sicer nastopili tudi Martin Bergant, Domen Škofic in Zan Lovenjak Sudar, a ostali daleč od najboljše osmerice na 18., 20. in 25. mestu. V ženski konkurenci gre omeniti še deseto mesto iz polfinala Vite Lukan.

Po Kopru bosta septembra sledili še dve tekmi v težavnosti svetovnega pokala v Edinburghu in Jakarti, kjer bo tudi dokončno znano, ali bo Janja Garnbret osvojila še peti naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v težavnosti po letih 2016, 2017, 2018 in 2021.

Z novo lovoriko bi se z osvojenimi skupno desetimi naslovi v končnih seštevkih sezone izenačila z rekorderko iz Francije Sandrine Levet.