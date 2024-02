O mladih slovenskih karateistih se je govorilo tudi v Gruziji

Nadarjeni slovenski karateisti so na evropskem prvenstvu za kadete, mladince in mlajše člane, ki ga je minuli konec tedna gostil Tbilisi, igrali zelo vidne vloge. V domovino se namreč vračajo s tremi kolajnami, ob srebrni Hani Debeljak (do 61 kg) sta se slovesne razglasitve najboljših v športnih bojih udeležila tudi bronasta Elizabeta Molnar (do 68 kg) in Bor Žibret (do 76 kg).

Debeljakova je na poti do naslova evropske podprvakinje med mlajšimi članicami po vrsti ugnala Estonko Annaliiso Lett (1:0), Turkinjo Merve Ertug (6:0), Francozinjo Djihane Menacer (3:2) in Nizozemko Ashley Kakiay (3:2), v velikem finalu pa je morala z 1:4 priznati premoč Emini Sipović iz BiH.

Molnarjeva je bila prav tako v konkurenci do 21 let boljša od Slovakinje Bianke Polonyove (6:0), Grkinje Kiriaki Marie Koutaliari (7:2), Azerbajdžanke Ajsu Alijeve (2:1) in Nemke Hannah Riedel (0:0), edini poraz pa ji je zadala poznejša prvakinja, Ukrajinka Elina Sieliemienijeva (1:4).

Žibret, ki si je tretje mesto izbojeval med mladinci, pa je uvodoma izgubil z Italijanom Gennarom Ingenitom (1:4), po tem porazu pa se je preselil v repešaž, v katerem je nanizal zmage nad Estoncem Andrejem Pleskatsjovom (0:0), Romunom Marcom Glodeanujem (3:0) in Sanjinom Hukaro iz BiH (4:3).

Vsi trije slovenski dobitniki odličij – zanimivo – prihajajo iz KK Ljubljana, pri katerem trenirajo pod vodstvom trenerja Matije Matijevića, ki je tudi selektor naše reprezentance. Kot je poudaril, je bil zadovoljen s celotno ekipo, pri čemer je izpostavil še Mateja Goriška (KK Ljubljana, do 75 kg) in Jureta Slugo (KK Seki, kate), ki sta med mlajšimi člani zasedla sedmi mesti, ter Tašo Mau Muzik (KK Ljubljana, nad 66 kg) in Benjamina Mešanovića (KK Velenje, kate), ki sta med mladinci – tako kot kadet Luka Rola (KK Kovinar Maribor, do 63 kg) – pristala na devetih mestih.

Zelo dobro se je boril tudi Žiga Suša (KK Žalec, do 67 kg), ki se je po treh zmagah prebil do četrtfinala, vendar na žalost ostal brez repešaža in uvrstitve.