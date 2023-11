Zala Maria s srebrno kolajno dopolnila uspeh svojega zlatega brata Bora

Slovenski upi so na 23. balkanskem prvenstvu v karateju, ki so ga minuli konec tedna izpeljali v Ljubljani, osvojili šest kolajn. Da je v dvorani Tivoli odmevala tudi slovenska himna, je zaslužen mladinec Bor Žibret, ki si je izbojeval zlato lovoriko v kategoriji do 76 kilogramov.

Bratov podvig je dopolnila sestra Zala Maria Žibret (nad 68 kg), ki se je med mlajšimi članicami ovenčala s srebrno kolajno. Za nameček je 19-letna Ljubljančanka prispevala viden delež k drugemu mestu naše ženske ekipe mlajših članic v športnih bojih, v kateri so bile še Maša Magajna, Laura Bergant in Lara Đaković.

Srebrno odličje si je izbojevala tudi mladinka Taša Mau Muzik (nad 66 kg), z bronastima kolajnama pa sta se okitila mlajša člana Žiga Suša (do 75 kg) in Jure Sluga v katah. Slovenska reprezentanca je po številu osvojenih odličij zasedla osmo mesto.

»Zadovoljni smo tako z rezultati kot tudi z organizacijo tekmovanja, ki je bilo zelo močno. Na prvenstvu je namreč sodelovalo kar 1300 karateistov in karateistk iz trinajstih držav, kar je največ doslej,« je povedal selektor slovenske reprezentance Matija Matijević in zaupal, da se v zvezi spogledujejo tudi z izvedbo evropskega prvenstva za mlajše člane in članice, ki ga je Slovenija nazadnje gostila leta 2000.

»Balkansko prvenstvo je bilo odlično organizirano. V Ljubljani se je prvič zbralo vseh trinajst držav Balkanske karate zveze, pri čemer je tekmovanje obiskal tudi Antonio Espinós, predsednik Svetovne karateistične zveze (WKF), ki je s tem izrazil podporo dogodku,« je bil zadovoljen Borut Strojin, predsednik Karate zveze Slovenije.