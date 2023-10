Slovenski selektor zmajeval z glavo: Sodniki so slepi!

Večina slovenskih karateistov je že končala svoje nastope na 26. svetovnem prvenstvu, ki ga gosti Budimpešta. Naša ženska ekipa (v postavi Zala Maria Žibret, Elizabeta Molnar, Urša Haberl in Hana Debeljak) je danes z 2:0 ugnala Švedsko, jutri pa se bo pomerila z Avstrijo. Fantje so tesno izgubili z Uzbekistanci (2:3).

V posamični konkurenci je najvišje posegla Molnarjeva, ki je v kategoriji do 68 kilogramov zasedla deveto mesto. V uvodnem krogu je bila s 4:3 boljša od Alžirke Karime Mekkaoui, nakar je z 0:1 izgubila proti švicarski zvezdnici Eleni Quirici, trikratni evropski prvakinji (Montpellier 2016, Novi Sad 2018 in Guadalajara 2023), ki se je v nadaljevanju prebila do finala.

V repešažu je nato 19-letna Lavričanka, ki je minulo soboto zablestela z bronasto kolajno na svetovnih igrah borilnih športov v Riadu, z 1:6 klonila pred Venezuelko Marianth Cuervo Baute. »Na žalost sodniki niso videli Betijine nožne tehnike proti Venezuelki. To je bila čista točka. Zahteval sem, da si ogledajo posnetek, ampak so očitno slepi!« je zmajeval z glavo selektor slovenske reprezentance Matija Matijević.

Tunizijka zlomila nos Hani Debeljak

Za prikazano je pohvalil tudi Niklasa Tamšeta Mariniča (do 60 kg), ki je premagal Škota Adama Hamilla (1:0) in Švicarja Erica Timmerja (4:1), nakar je izgubil z Irancem Alijem Meskinijem (0:3). Zadovoljen je bil tudi s Hano Debeljak (do 61 kg), ki je najprej izločila Avstralko Kristino Mah (4:1), svetovno prvakinjo iz Beograda 2010, nato pa izgubila s Tunizijko Wafo Mahjoub (2:4), ki ji je sicer s premočnim udarcem zlomila celo nos.

Po eno zmago sta na svetovnem prvenstvu vknjižila tudi Zala Maria Žibret (nad 68 kg) in Stefan Joksimović (nad 84 kg).

V parakarateju pa je zelo dobro nastopila Diandra Bekčić, ki je v svoji skupini osvojila odlično tretje mesto. Tekmovanje v Budimpešti bo nadaljevala jutri.