Na koga se je najbolj razburil Veselin Vujović med EP 2018?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (12. 1.): 1. B) 6; 2. A) Sani Bečirovič; 3. A) Rijeka.

1. Na današnji dan leta 2018 so slovenski rokometaši doživeli grenak trenutek na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Ko so se že veselili zmage nad Nemčijo s 25:24, jih je spravila v obup dosojena sedemmetrovka po izteku igralnega časa, ki so jo Nemci izkoristili. Od kod sta bila sodnika, ki sta s spornim tolmačenjem pravil po šestminutnem ogledu videoposnetka še posebej razburila takratnega slovenskega selektorja Veselina Vujovića?

A) Iz Litve

B) Iz Romunije

C) Iz Portugalske

2. 6. januarja 2002 so košarkarji Krke pripravili prijetno presenečenje, saj so po Realu, Panathinaikosu, Zadru in Skipperju iz Bologne v 11. kolu evrolige ugnali CSKA s 25 točkami Jake Lakoviča (na fotografiji), 24 Borisa Gnjidića in 20 Mateja Skelina. V preostalih treh nastopih so Novomeščani premagali tudi Budućnost in Pau-Orthez, a se niso uvrstili v top 16. Kdo je bil na koncu sezone 2001/02 evropski prvak?

A) Panathinaikos

B) Kinder Bologna

C) Maccabi

3. Jutri bo minilo šest let, odkar si je Peter Prevc prislužil zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih na Kulmu že po tretji seriji. Četrte namreč niso izvedli zaradi premočnega vetra. Slovenski as je v odločilnem poskusu izboljšal svoj rekord letalnice za en meter in z 244 m ima še vedno primat na avstrijski velikanki. Kdo se mu je najbolj približal na končni razpredelnici SP s 3,3 točke zaostanka?

A) Stefan Kraft

B) Kenneth Gangnes

C) Johann Andre Forfang