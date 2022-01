Kako je sklenila prestižno turnejo pred 10 leti Petra Majdič?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza. Pripravil S. U. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (8. 1.): 1. C) 47; 2. B) 47; 3. A) Miguel Indurain.

1. Anamarija Lampič je z 12. mestom pred dnevi dosegla svojo najvišjo skupno uvrstitev doslej na novoletni tekaški turneji. Pred natanko 10 leti pa je Petra Majdič v tem tekmovanju, ki je takrat imelo več etapnih postaj po Italiji in Nemčiji, opozorila nase s še odmevnejšim izidom. Zmagala je Poljakinja Justina Kowalczyk, katero mesto je v končni razvrstitvi zasedla naša reprezentantka?

A) 4.

B) 6.

C) 10.

2. Že 20 let je naokrog od zanimivega košarkarskega večera v Ljubljani. Takrat še ni bilo arene v Stožicah, Olimpijini igralci so pogosto navduševali številne privržence v tivolski dvorani. Tako je bilo tudi v januarskem večeru leta 2001, ko so gostitelji ugnali Hapoel s 95:88. Prek 4000 navzočih je dolgo ploskalo moštvu trenerja Zmaga Sagadina, kdo pa je bil na tej tekmi s 27 točkami prvi strelec zmajev?

A) Sani Bečirovič

B) Jiři Welsh

C) Mindaugas Žukauskas

3. Danes praznuje 53. rojstni dan upokojeni odlični hrvaški nogometaš Robert Prosinečki. Svetlolasec, ki se je prvih nogometnih veščin učil v Stuttgartu, kjer je odraščal, je na svoji športni poti navduševal tudi Olimpijine navijače, ki so ob njegovih predstavah polnili tribune štadiona za Bežigradom. Je eden tistih, ki so igrali tako za Barcelono kot tudi Real Madrid, pri katerem klubu pa nikdar ni bil na seznamu?