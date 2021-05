Na Portugalskem tretja dirka sezone

Max Verstappen je imel najboljši čas kvalifikacij, a bo štartal tretji. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Ob 16. uri se bo v Portimau na Portugalskem začela tretja dirka v svetovnem prvenstvu formule 1.Finec(Mercedes) je bil najhitrejši v kvalifikacijah. Vsega sedem tisočink sekunde je zaostal svetovni prvak in vodilni v letošnjem točkovanju za SP, Britanec, ki je s tem zgrešil 100. pole position v karieri. Za Bottasa je bil to 17.Tretje mesto je osvojil Nizozemec, ki je sicer dosegel najhitrejši čas kvalifikacij, a so mu ta dosežek izbrisali, ker je kršil pravila. Ob Verstappnu bo iz druge vrste dirko začel četrtouvrščeni Mehičan(oba Red Bull).Hamilton ima točko prednosti pred Verstappnom (44:34), tretji je(McLaren (27).