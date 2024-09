Na reliju v Novi Gorici v vodstvu Turk

Rok Turk (hyundai i20 rally2), vodilni v seštevku sezone državnega prvenstva v reliju, vodi tudi po sobotnem delu relija v Novi Gorici. Dirko so morali zaradi slabega vremena skrajšati za eno hitrostno preizkušnjo, pred nedeljskim zadnjim delom pa ima Turk 37 sekund naskoka pred Norvežanom Madsom Østbergom (citroen C3 rally2). Reli Nova Gorica je peta postaja državnega prvenstva, ki pa šteje tudi za točke evropskega pokala.

V petek zvečer so dirkači opravili superspecial, kratko preizkušnjo v Novi Gorici je dobil Østberg, ki pa je imel le 1,6 sekunde naskoka pred Turkom. Tretji je bil lanski zmagovalec te dirke, Madžar Martin Laszlo (škoda fabia RS), z zaostankom 2,4 sekunde.

V soboto pa je dirkačem ponagajalo tudi vreme. Zaradi izjemno slabega vremena (nevihta z dežjem in sodro) so morali celo odpovedati zadnjo HP Banjšice, ki so jo nato dirkači prevozili le kot etapo.

Že pred tem pa je prišlo do spremembe na vrhu, saj je Østberg že zjutraj hitro zdrsnil na četrto mesto, v vodstvo pa se je prebil Turk, za njim pa je bil aktualni državni prvak Marko Grossi (hyundai i20 R5).

Norvežan, ki je kot nekdanji svetovni prvak razreda WRC2 prvo ime letošnje dirke, se je nato vračal proti vrhu, najprej prehitel Grossija, potem pa se je začel približevati Turku. Vseeno pa ima najboljši slovenski dirkač zadnjih let pred nedeljskim nadaljevanjem lepo prednost. Tretji je Laszlo, ki zaostaja 39 sekund, Grossi pa kot zadnji na četrtem mestu manj kot minuto (+ 47).

Med slovenskimi dirkači so v deseterici še Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) na sedmem mestu, Martin Čendak (opel corsa rally4) na osmem in Aleš Zrinski (škoda fabia rally2) na desetem.

Reli se bo nadaljeval in končal v nedeljo, ko bo na sporedu še šest »brzincev«, po dvakrat bodo vozili HP Ročinj, Ravnica in Renče.

V slovenskem DP je bil pred novogoriškim relijem v vodstvu Turk, ki je letos osvojil vse štiri domače dirke, lanski prvak Grossi je letos dvakrat odstopil in za Turkom zaostaja 93 točk.