Na vrhu Američani, daleč zadaj prvi evropski klub Real Madrid

Finančna revija Forbes je tako kot vsako leto objavila seznam najvrednejših športnih klubov oziroma franšiz. Že šesto leto zapovrstjo je na vrhu ekipa iz lige ameriškega nogometa NFL Dallas Cowboys. To je Forbes, kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ocenil na osem milijard evrov, kar je 40 odstotkov več kot lani.

Tudi na drugem in tretjem mestu sta kluba iz lige NFL. Drugi so New England Patriots s 6,4 milijarde evrov, tretji pa branilci naslova Los Angeles Rams s 6,2 milijarde. Prav Rams in Buffalo Bills bodo v noči na petek odprli novo sezono lige NFL. Na četrtem in petem mestu sta newyorški franšizi, in sicer baseballska New York Yankees s šestimi milijardami evrov in košarkarska New York Knicks s 5,8 milijarde.

Med prvimi 50 klubi jih 30 prihaja iz lige NFL

Najvrednejši evropski klub je nogometni evropski prvak Real Madrid, ki je na 13. mestu s 5,1 milijarde evrov. Na seznamu 50 klubov jih kar 30 prihaja iz lige NFL, osem je nogometnih (štirje angleški, dva španska ter po eden francoski in nemški), sedem jih je iz košarkarske lige NBA, pet pa iz baseballske lige MLB.