Naj bodo golfski ideali del našega vsakdana

Pozitivni in zelo odmevni odzivi v slovenskih medijih po fantastičnem uspehu naše članice Pie Babnik so me spodbudili k pisanju naslednjih misli.

Iskreno upam, da je zadnji uspeh Pie Babnik pomenil nekakšen mejnik v slovenskem golfu. Čas je že, da golf pri nas dobi domovinsko pravico in se mu končno preneha delati krivica s pripisovanjem vseh mogočih neutemeljenih pridevnikov.

Golfa se v našem prostoru, žal, še vedno držijo stereotipi, povezane z denarjem. A bodimo iskreni, danes skoraj vsaka prostočasna dejavnost zahteva določena sredstva, še posebno športna. Tukaj tudi nismo zato, da se prepiramo, kateri šport je dražji ali cenejši, ker je to odvisno predvsem od tega, na kakšni ravni se udejstvujemo.

Zanimivo je, da nihče na primer ne problematizira ali se zmrduje, ko se kupujejo kolesa za 10.000 evrov (in teh ni malo v Sloveniji). Še več, takšna oprema posamezniku celo doda veljavo, ugled in kredibilnost. Po drugi strani je vsako ukvarjanje posameznika z golfom, kjer so stroški neprimerljivo manjši, predmet obsojanja z elitizmom, snobizmom in podobnim. Seveda lahko v obeh športih najdemo ekstreme v eno in drugo smer, vendar so ti povsem odveč. Nikakor nočem predstavljati kolesarstva ali katerega drugega športa v napačni luči, hočem poudariti le to, da bodimo objektivni in h golfu ne pristopajmo z neprimernimi in neresničnimi predsodki.

Skupaj s tenisom je golf najbolj razširjen individualni šport na svetu. Igra ga približno 60 milijonov ljudi. Upam, da bodo Pijini uspehi navdihnili mlade in starejše, da se začnejo ukvarjati z njim. Če smo vzeli kolesarje za svoje, skakalce za svoje, smučarje za svoje, Dončića za svojega, lahko, glede na uspehe, tudi golf postane del slovenske športne kulture in ponosa. Glede na to, da se Slovenija v svetu predstavlja kot zelena, butična in aktivna destinacija, se lahko golf idealno umesti v to strategijo.

Golf in z njim povezane vrednote so nekaj, kar v današnjem svetu še posebej potrebujemo. Učenje in igranje golfa je ena izmed boljših naložb, ki jo lahko starši naredijo za sebe in svoje otroke. Golf lahko igrate vse življenje, primeren je za vsa starostna obdobja, gibljete se v naravi, spoznavate nove ljudi, skrbite za svoje zdravje, razvijate koncentracijo in zbranost, zelo primeren je kot družinska aktivnost. Otrokom ob njem poleg motoričnih lastnosti vcepljamo tudi druge pomembne kulturne in socialne vrednote – poštenost, integriteto, spoštovanje pravil, obzirnost do drugih, potrpežljivost, kolegialnost, delovne navade, bonton, odgovornost, samodisciplino, dostojanstvo, fair play ...

Zmeraj se zgrozim, ko slišim, da je golf in vse povezano z njim elitno. Nikakor si ne želim živeti v okolju, kjer so golfski ideali in vrednote samo stvar elite, ampak naj bodo nekaj, kar je del našega vsakdana, še posebno v medsebojnih odnosih. Prepričan sem, da lahko tudi z večjim udejstvovanjem ljudi v golfu ustvarimo boljše odnose med ljudmi, boljšo družbo.

Združenje profesionalnih učiteljev in igralcev golfa Slovenije – PGAS se bo tudi v bodoče zavzemalo za promocijo in pravilen razvoj golfa. Trudili se bomo, da ga novim igralcem predstavimo na prijeten, ustrezen in strokoven način, obstoječe pa še naprej izobražujemo in ozaveščamo v skladu z golfskimi ideali, vrednotami in tradicijo.

Se vidimo na zelenicah.

Jure Čoh – PGA Slovenija, predsednik