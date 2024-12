Najbolje plačani (ekipni) športnik prihaja iz bejzbola

Po poročanjih ameriških medijev, med njimi ESPN, bo Dominikanec v naslednjih 15 letih prejel najmanj 765 milijonov ameriških dolarjev (približno 726 milijonov evrov). Igral bo za ekipo New York Mets.

Po informacijah ameriške tiskovne agencije AP bi znesek za Juana Sota z dodatnimi klavzulami lahko nanesel celo 805 milijonov dolarjev (764 milijonov evrov). Takšne plače doslej še ni imel noben športnik.

Soto je nazadnje igral za mestne tekmece New York Yankees, ki naj bi mu ponudili 760 milijonov dolarjev za 16-letno pogodbo. Dominikanec se je lahko svobodno odločil, s katero ekipo bo podpisal pogodbo, zdaj pa ima najdlje trajajočo pogodbo v zgodovini lige MLB.

Njegova pogodba je tudi bistveno večja od pogodbe Shoheija Ohtanija z Los Angeles Dodgers, čigar desetletna pogodba je vredna 700 milijonov dolarjev (664 mio evrov) in je prej veljala za najdražjo pogodbo za moštvenega športnika.

Ohtani igra na položaju metalca. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Usa Today Sports/Reuters Con

Soto je star 26 let in je bil že štirikrat izbran v ekipo zvezd All-Star lige. V ligi je debitiral pri 19 letih in v svoji drugi sezoni osvojil naslov z Washington Nationals.

Vendar le glede na letno plačo Soto ni številka 1 v športnem svetu. Čeprav je Soto samo za podpis prejel 75 milijonov ameriških dolarjev in nato v povprečju vsaj 51 milijonov ameriških dolarjev letno (vsako leto pa se znesek povečuje), ima portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo pri Al-Nasru 215 milijonov ameriških dolarjev letne plače, navaja nemška tiskovna agencija dpa.