Najboljša Eva Mori in Klemen Čebulj

Zelo vesela in ponosna, da tudi drugi vidijo, da je moj trud poplačan

Eva Mori je bila najboljša med odbojkaricami. FOTO: Press Release



V odbojki na mivki najboljša Tjaša Kotnik in Vid Jakopin

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je razglasila najboljše odbojkarje leta 2020. Za najboljšo odbojkarico je bila izbrana(Ilbank), za najboljšega odbojkarja pa(Asseco Resovia). OZS je glasovanje, skozi katerega je svoje glasove oddalo 1587 ljubiteljev odbojke, izvedla preko svoje spletne strani, preostalo polovico glasov je prispeval Strokovni svet Odbojkarske zveze Slovenije.Po seštevku vseh glasov je bila za najboljšo odbojkarico leta 2020 izbrana kapetanka slovenske izbrane vrste Eva Mori, na drugo mesto se je uvrstila reprezentančna srednja blokerkana tretjega pa reprezentančna sprejemalka»Hvala lepa vsem za glasove. Sem zelo, zelo vesela in ponosna, da tudi drugi vidijo, da je moj trud poplačan, tako da še enkrat hvala vsem in lepe praznike,« je bila svojega prvega naziva vesela Eva Mori. Pred njo so bile za najboljšo odbojkarico leta izbrane(dvakrat) inNaziv najboljšega odbojkarja leta ostaja v rokah reprezentančnega sprejemalca Klemna Čebulja, ki je največ glasov osvojil že lani. Na drugem mestu je srednji bloker izbrane vrstena tretjem pa podajalec»Zelo sem vesel, da sem bil drugo leto zaporedoma izbran za najboljšega odbojkarja Slovenije in v velik ponos mi je, da lahko prejmem ta naziv. Zagotovo je to še dodatna motivacija za treninge in moje delo, ki ga vlagam v šport, v odbojko. Hvala vsem, ki so glasovali zame,« je po razglasitvi najboljših dejal Klemen Čebulj. Leta 2016, 2017 in 2018 je naziv najboljšega odbojkarja leta pripadel kapetanu slovenske izbrane vrstePrvič doslej je OZS izbrala tudi najboljša odbojkarja na mivki. Pri dekletih je naziv pripadel, združeni glasovi ljubiteljev odbojke na mivki in Strokovnega sveta OZS so na drugo mesto postavili, na tretjega pa. Pri moških je najboljši odbojkar na mivki postal, na drugem mestu po številu zbranih glasov je, na tretjem paStrokovni svet Odbojkarske zveze Slovenije je izbral tudi najboljša trenerja leta 2020. Najboljši trener ženske ekipe je drugo leto zapovrstjo postalki je v prejšnji sezoni vodil Calcit Volley, najboljši trener moške ekipe paACH Volley), ki je to priznanje prav tako prejel že za leto 2019.