Najboljša slovenska karateistka z zlomljenim srcem

Slovenski karate ob olimpijski premieri tega japonskega borilnega športa ne bo imel svojega tekmovalca na največji športni prireditvi. V kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu se namreč nihče od naših karateistov ni prebil do uvrstitve med najboljšo trojico, ki je ob kolajni prinašala tudi letalsko karto za glavno mesto Japonske.



Po eno zmago sta na kvalifikacijskem turnirju v Parizu dosegla le Tjaša Ristić (do 61 kg) in Jaka Gaal (do 75 kg). Medtem ko je Ristićeva uvodoma s 5:0 odpravila Gvatemalko Mario Renee Wong Alvarez, nato pa z 2:3 izgubila z Belgijko Nele De Vos, je Gaal najprej s 3:1 izločil Alžirca Yanisa Lardjana, nakar je moral z 0:2 priznati premoč Jordancu Basharju Alnajjarju.



»Letošnje leto je bilo doslej zelo težko zame, kar je očitno vplivalo na mojo samozavest, posledično pa nisem mogla na tatamiju pokazati vsega, kar znam. Najhuje pri tem je to, da niti uživati nisem mogla. V soboto se mi je zlomilo srce,« ni skrivala razočaranja 27-letna Kranjčanka, potem ko se je zanjo končalo olimpijsko potovanje, ki se je začelo leta 2016, ko je postalo znano, da bo karate v sporedu olimpijskih iger v Tokiu.

Počutila se je kot v nočni mori

»Ob spoznanju, da se nisem uvrstila na olimpijske igre, sem se počutila kot v nočni mori, toda po prespani noči je bilo že bolje. Hvaležna sem za vse izkušnje, kolajne in čudovite ljudi, ki sem jih srečala na tem potovanju,« je sporočila Ristićeva, evropska podprvakinja iz Guadalajare 2019 in leto pred tem bronasta na prvenstvu stare celine v Novem Sadu.



Že po prvih nastopih so se od kvalifikacijskega turnirja v francoski metropoli poslovili katašica Maša Simonič (kate), Barbara Haberl (do 55 kg, z 0:2 proti Estonki Li Lirisman), Kiti Smiljan (nad 61 kg, z 0:10 proti Grkinji Eleni Chatziliadou) in Stefan Joksimović (nad 75 kg, z 1:9 proti Egipčanu Mohamedu Ramadanu).



Slovenske barve bo tako v karateju na olimpijskih igrah zastopal le sodnik Darko Zarić.

