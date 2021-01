Najboljši odbojkarji si bodo razdelili pet milijonov evrov

Standings provided by SofaScore LiveScore

Evropska odbojkarska zveza (CEV) je razkrila nagradni sklad, ki ga je namenila najboljšim klubom v tej sezoni odbojkarske lige prvakov. Klubi si bodo razdelili rekordno visok znesek, in sicer 4,8 milijona evrov.Izvršni odbor CEV je določil tudi višine nagrad posameznim klubom upoštevaje njihovo uspešnost. Zmagovalec lige prvakov bo dobil 500.000 evrov, to velja tako za moško kot žensko konkurenco. Finalistoma pri moških in ženskih bo pripadlo po 250.000 evrov, polfinalistom pa po 125.000 evrov, je še razkrila CEV.Tudi odbojkarji ACH Volleyja v tej sezoni igrajo v ligi prvakov. V skupini C, v kateri igrajo še Zenit Kazan, nemški BR Volleys in poljski klub Jastrzebski, zasedajo tretje mesto.