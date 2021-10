Najboljšo peterico loči manj kot osem sekund

Uvodni dan relija na Finskem, desete letošnje dirke za svetovno prvenstvo, je najbolje odpeljal Craig Breen (hyundai i20). Toda irski dirkač, ki je v svojo korist odločil dve hitrostni preizkušnji, ne bo imel mirnega spanca.



Breenova prednost je namreč minimalna. Pred drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem, Estoncem Ottom Tänakom, ima namreč vsega 2,8 sekunde naskoka. Za nameček prav veliko več ne zaostajajo niti Toyotini dirkači: tretjeuvrščenega Valižana Elfyna Evansa loči 6,1, četrtouvrščenega Finca Esapekko Lappija 6,7 in petouvrščenega domačega ljubljenca Kalleja Rovanperäja le 7,9 sekunde.



Nekoliko bolj zaostajata Belgijec Thierry Neuville (hyundai i20) in Francoz Sebastien Ogier (toyota yaris), ki sta v primerjavi z Breenom na uvodnih šestih hitrostnih preizkušnjah izgubila že 31,3 oziroma 33,6 sekunde. Do konca relija je še trinajst hitrostnih preizkušenj, ki jih bodo odpeljali jutri in v nedeljo.

