Najstnik Littler postal svetovni prvak in pospravil 600.000 evrov (VIDEO)

Anglež Luke Littler je svetovni prvak v pikadu. V finalu je v Londonu s 7:3 v nizih premagal Nizozemca Michaela van Gerwena. Za šele 17-letnega Angleža je to prvi naslov, potem ko je lani ob debiju izgubil v finalu. Petintridesetletni Nizozemec je sedmič igral za lovoriko in četrtič ostal brez nje.

Prvi zvezdnik pikada in obraz nove generacije Littler je od samega začetka prevladoval v Alexandra Palaceu ter v prvem in tretjem nizu takoj dosegel break ter se van Gerwenu odlepil na 4:0 v nizih. Tudi v nadaljevanju je držal visok ritem, veliko bolje pa je zaigral tudi svetovni prvak v letih 2014, 2017 in 2019. Enakovrednega boja ob koncu ga je stalo predvsem slabše zaključevanje v prvih štirih nizih. V tem pogledu je bil van Gerwen na koncu 37-odstoten, medtem ko je Littler zaključeval s 56-odstotno natančnostjo, je poročala STA.

Tudi kar se tiče povprečja treh puščic je bil mladi Anglež, ki je po zmagi splezal na drugo mesto jakostne lestvice, nekaj točk pred svojim finalnim tekmecem. S tremi puščicami je v povprečju dosegal 102,73 točke, van Gerwen pa 100,69.

Littler je sedmi Anglež z naslovom svetovnega prvaka in prvi po legendarnem Philu Taylorju, ki je ob prvih dveh nastopih na SP obakrat zaigral v finalu. Postal je tudi najmlajši svetovni prvak s 17 leti in 348 dnevi. Pred tem je bil najmlajši prav van Gerwen s 24 leti in dobrimi osmimi meseci.

V absolutnem merilu po naslovih daleč pred vsemi ostaja prav Taylor. Zdaj 64-letni Anglež se je namreč med letoma 1995 in 2013 kar 14-krat povzpel na prestol pikada. S tremi naslovi sledi van Gerwen, po dvakrat pa so slavili še Škota Gary Anderson in Peter Wright ter Anglež Adrian Lewis in Kanadčan John Part.

Novi svetovni prvak je v žep pospravil ček v vrednosti okoli 604.000 evrov, finalist pa slabih 242.000 evrov. Skupni denarni sklad SP je sicer znašal nekaj malega manj kot tri milijone evrov brez ostalih dodatkov.

Najstnik je bil razred zase tudi v finalu. FOTO: Ben Stansall/AFP

Vanj namreč niso všteti zneski za tako imenovano popolno igro z devetimi puščicami. Organizatorji so na največjem turnirju v pikadu podelili tudi dodatnih dvakrat po 217.500 evrov za zaključeni igri z devetimi puščicami. To je uspelo Nizozemcu Christianu Kistu in Avstralcu Damonu Heti. Oba sta nato svoja dvoboja izgubila.

FOTO: Naslovnica The Sun

Organizatorji sicer tretjino od nagrade za zaključek z devetimi puščicami namenijo raziskavam za zgodnje odkrivanje raka prostate, tretjino prejme tekmovalec, tretjino pa naključni navijač v dvorani. V zadnjih 19 dneh sta tako s čekom za 72.500 evrov domov odšla dva srečneža v Alexandra Palaceu.

Skupaj so za popolne obiske treh metov oziroma 180 točk, teh je bilo na koncu 907 (rekord 914), za raziskave raka organizatorji zbrali več kot milijon funtov oziroma okoli 1,2 milijona evrov, je še zapisala STA.