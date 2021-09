Največ dodatnih točk si je prislužil najhitrejši Bottas

Dodatne točke Fincu, Verstappnu in Ricciardu

Max Verstappen ohranja visoke položaje. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Finec(Mercedes) je dobil šprintersko dirko v Monzi, ki je štela kot kvalifikacijska preizkušnja za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1. A kljub temu dosežku bo v nedeljo s prvega mesta začel danes drugi Nizozemec(Red Bull), ker so v Bottasovem dirkalniku v petek zamenjali motor.Za Bottasom, ki je vodil od štarta do cilja 18 krogov dolge preizkušnje, ter Verstappnom je bil tretji Avstralec(McLaren). Šele na petem mestu pa je dirko po slabem štartu končal drugi Mercedesov voznik, Britanec je tako izgubil še nekaj točk v seštevku sezone v primerjavi s Verstappnom.Pred njim je bil tudi drugi McLarnov voznik, rojak, v deseterici pa so danes končali še Monačan Charles Leclerc (Ferrari), njegov moštveni sotekmovalec Španec, Italijan(Alfa Romeo), Mehičan(Red Bull) in Kanadčan(Aston Martin).Novost letošnje sezone, ki jo je vodstvo tekmovanja tokrat pripravilo drugič, namreč ne določa le štartnega vrstnega reda za nedeljsko dirko, temveč prvim trem prinaša dodatne točke v SP. Tri je tako dobil Finec, dve Verstappen, eno pa Ricciardo. Bottas bo dirko zaradi menjave motorja moral začeti iz ozadja.V seštevku sezone ima tako zdaj Nizozemec pet točk naskoka (226,5 - 221,5) pred Hamiltonom. Zmagovalec današnje mini dirke Bottas je zdaj pri 126 točkah. Dirka v Monzi se bo v nedeljo začela ob 15. uri.